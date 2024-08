Satriano sfida il passato Lens-Brest | formazioni ufficiali La scelta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Alle 15 si sfideranno, partita valida per la seconda giornata della Ligue 1. Martin, giocatore in prestito dall’Inter, incontra la squadra bretone. Le. PANCHINA – Martinpartirà dalla panchina in, match valido per la seconda giornata del campionato francese. Il centravanti uruguaiano,in settimana dall’Inter alin prestito, incontra subito il suo. Lo scorso anno, infatti,ha vestito la maglia delcentrando da titolare una storica qualificazione in Champions League. Quest’estate, la società bretone ha cercato di riprenderlo dall’Inter, ma lo stesso giocatore, quasi inspiegabilmente, ha scelto di rifiutare per andare a vestire la maglia proprio del