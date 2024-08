Robert Kennedy Jr sfida la famiglia | la prima volta di un membro in versione repubblicana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Nonna Rose, la matriarca della dinastia, di lassù forse avrà storto il muso nell'apprendere che il nipoteJunior aveva saltato il fosso del Partito democratico per andare ad abbracciare quello repubblicano di Donald Trump, e proprio lui di persona. Anche se è un'istituzione nell'America di ieri e in parte anche di oggi, la dinastia di origine irlandese non esiste più come peso politico, se non per linea di discendenza e per la testimonianza storica del sangue versato da John a Dallas nel 1963 e Bob a Los Angeles nel 1968: zio e padre diJr. La politica scorre comunque da sempre nelle vene dei, un'anomalia nell'humus Wasp (white, anglo-saxon, protestant) della classe dirigente a stelle e strisce.