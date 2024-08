Rinnovo Kvaratskhelia | l’agente è a Napoli incontro con il club in programma

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024)diè arrivato a. Possibile vertice con De Laurentiis per ildel georgiano, che ha il contratto in scadenza nel 2027 Ilsi prepara a blindare il suo gioiello. Khvicha, stella georgiana degli azzurri, potrebbe presto firmare ildel contratto con ilpartenopeo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,del giocatore, Mamuka Jugeli, è arrivato in città: “Innanzitutto Kvara. Il brillante di casa: dopo il tormentone estivo e il vertice in Germania con De Laurentiis, è arrivato ail suo agente Mamuka Jugeli. Guarda caso a ridosso del rientro dalle vacanze di Adl: il presidente potrebbe essere al Maradona già oggi, e ciò significa che a breve dovrebbe andare in scena un nuovoper ildi Khvicha. Magari definitivo”. La presenza di Jugeli anon sembra essere casuale.