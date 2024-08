Primavera Cesena spreca E la Juventus dilaga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024): Zelezny, Martinez, Bassino, Montero, Nisci, Ripani (43’ st Grosso), Ngana, Pagnucco (31’ st Ventre), Crapisto (43’ st Lontani), Florea (31’ st Keutgen), Pugno (31’ st Di Biase). All.: Magnanelli.: Veliaj, Dolce, Valentini, Abbondanza (31’ st Pitti), Mattioli, Castorri, Ronchetti, R. Campedelli, Tosku (11’ st Wade Papa), Tampieri, Perini (31’ st Cavaliere). All.: N. Campedelli. Arbitro: Silvestri di Roma. Reti: 43’ pt Pugno, 28’ st Pugno, 46’ st Di Biase. Ammoniti: Ronchetti e Crapisto. Contro la Fiorentina la sconfitta era maturata solo nel recupero del secondo tempo, questa volta ladi Nicola Campedelli è andata sotto già nel primo tempo e poi non ha saputo risalire la corrente.