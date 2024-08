Pd | la sfida alla destra | Il modello Pesaro per vincere in Regione Con Ricci al comando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) "un esempio da esportare a livello regionale". L’ex governatore Luca Ceriscioli sposa la strategia della segretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi, per battere la, il presidente Francesco Acquaroli e tornare a governare la: trampolino di lancio il Festival dell’Unità in programma a Baia Flaminia dal 28 agosto all’1 settembre. Tre i punti fermi da cui partire: partito coeso, alleanza ampia, candidatura forte, quella dell’eurodeputato Matteo. "Non è casuale che la Festa regionale dell’Unità si svolga a– fa notare Ceriscioli – città dove il Pd ha saputo superare le divisioni e lavorare insieme per l’obiettivo delle europee. Così come in questa città si è riusciti a costruire, negli anni, un’ampia alleanza per il buon governo sui temi delle infrastrutture, dello sviluppo, dell’ambiente e della salute".