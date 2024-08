Ligue 1 2024 2025 | Greenwood ancora a segno ma il Marsiglia fa 2-2 con il Reims

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Prima battuta d’arresto in campionato per ildi De Zerbi, che al Velodrome viene fermato sul 2-2 dalnel match valido per la seconda giornata di. Olympique avanti dopo 25? con Harit, ma rimontato nell’arco di 5 minuti a inizio ripresa. Gli ospiti ristabiliscono infatti la parità al 51? con Akieme e poi passano in vantaggio al 55? con Fofana. Ilriesce però ad evitare la sconfitta ed il merito è del solito Mason, che dopo la doppietta all’esordio sigla il gol del 2-2 al 71?. L’unico altro pareggio di giornata è maturato all’Allianz Riviera, dove il Nizza si è portato al comando con Clauss salvo poi essere raggiunto dal Tolosa con Babicka, autore dell’1-1 finale. Successi casalinghi invece per Nantes (2-0 all’Auxerre) e Strasburgo (3-1 al Rennes).