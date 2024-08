Lacrime per Tamberi | promessa da brividi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 25 agosto 2024) Gianmarcolo ha messo nero su bianco, la sua decisione stavolta è irrevocabile. La: “Mai più”. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Da che mondo è mondo è pressoché impossibile che il modo di fare dei personaggi mediaticamente esposti sia universalmente condiviso. Mettere tutti d’accordo è impossibile, o comunque difficilissimo. Chi di certo non è riuscito in questa impresa è Gianmarco, che ora per un motivo, ora per un altro, si ritrova sempre al centro del dibattito. Gianmarcoha lasciato una dedica dolcissima sui social (LaPresse) – Ilveggente.itArchiviate – più o meno – le polemiche legate alle Olimpiadi di Parigi 2024, alle quali, lo ricordiamo, Gimbo ha partecipato nonostante i calcoli renali, è tempo di una nuova “contesa”.