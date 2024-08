I tigli di via Firenze il progetto che divide | scatta il sit-in di protesta nel giorno di inizio lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Prato, 25 agosto 2024 – Nonostante le proteste dell’Osservatorio Ambientale per il taglio di 46 grandi– con tanto di esposto in procura presentato dall’associazione Atto Primo – l’amministrazione comunale tira dritto per dare concretezza aldi riqualificazione di viaal centro di un percorso partecipativo e di cui si parla ormai da quasi quattro anni. I(che inevitabilmente si tireranno dietro una serie di disagi per il traffico cittadino) scatteranno domani. E per la stessa giornata è annunciato, alle 8, all’angolo con via Poggio Casoni, il sit-in dell’Osservatorio Ambientale di Prato: "Questa operazione rappresenta un atto di vandalismo contro l’ambiente.