I soldatini tanti gioielli nel museo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Bologna, 25 agosto 2024 – Ho letto l'interessante intervista al Direttore deldel Risorgimento. In particolare mi ha colpito il passaggio riguardante il progetto sui dipinti dei volontari del 1848 e successivamente esposizione di figurini militari dei garibaldini e loro divise. Ora, il mio pensiero va ad un coinvolgimento anche aldel Soldatino, in quanto riprendendo una mia lettera di tempo fa, segnalavo di utilizzare una caserma chiusa da tempo, all'angolo con Viale Carducci e Via Dante, atta ad ospitare entrambi i musei. Carlo Bonora Risponde Beppe Boni Ildel Risorgimento come quello del Soldatino sono esposizioni di nicchia, ma che hanno un grande valore culturale e storico. Bologna ne deve andare orgogliosa.