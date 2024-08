GTWC Europe Porsche perde la vittoria nella race-1 di Magny-Cours Boutsen VDS Mercedes #9 davanti in Q2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)e Rutonik Racing n. 96 hanno perso lasfida di ieri del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS a. Patric Niederhauser e Sven Mueller avevano colto la prima affermazione di sempreSprint Cup perMotorsport dopo una bella lotta contro la BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor. I leader della serie hanno colto il successoallaAMG GT3 n. Winward Racing Team MANN-Filter di Lucas Auer/Maro Engel ed alla già citatan. 96, tradita da una sosta ai box ritenuta irregolare e puntualmente sanzionata con 5 secondi di penalità . La BMW n. 32 e lan. 48, diretti rivali per il titolo PRO, scatteranno rispettivamente dall’ottava e dalla terza piazza questo pomeriggio in una competizione che si prospetta particolarmente avvincente.