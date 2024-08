Fiorentina fermata 0-0 anche dal Venezia E fischiata Società contestata per Nico alla Juve Pagelle

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 25 agosto 2024) Terza partita ufficiale e terzo pareggio. Lanon sa vincere nemmeno contro formazioni come questo, onesto ma modesto, che Di Francesco ha plasmato per ottenere punticontro grandi o presunte tali. In effetti, questa Viola è piuttosto piccola e squilibrata. I tifosi, soprattutto di curva Fiesole, che se ne intendono, l'hanno capito e hanno cominciato a farsi sentire.per la cessione diGonzalez. Sembrava, ai fedeli di Commisso, che la fede nella maglia potesse avere la meglio sull'operazione di mercato e invece, al 17' del primo tempo, è scoppiata la contestazione L'articolo(0-0)dal. Eperproviene da Firenze Post.