Conte | Vittoria emozionante segnale di unità Lukaku Buongiorno e la tattica

(Di domenica 25 agosto 2024) Antonioin conferenza post Napoli-Bologna: “Serviva un, lo dovevamo ai tifosi.futuro capitano.? Spero chiuda presto il mercato” Antonioha analizzato in dettaglio ladel Napoli sul Bologna in conferenza stampa, offrendo numerosi spunti interessanti. Sul supporto dei tifosi e l’importanza dellaha dichiarato: “In conferenza pre Bologna avevo chiesto grande compattezza eai tifosi, che mi aspettavo che il Maradona facesse il Maradona e non avevo il minimo dubbio da questo punto di vista: possono cambiare allenatori, e proprietà ma il tifoso napoletano conserverà sempre questo amore viscerale. Non c’erano dubbi sulla risposta. Noi però dovevamo dare comunque une al di là di tutte le situazioni.” “Sono tre punti che devono essere l’inizio di questo percorso.