Arresti in stazione a Cervia il sindaco si complimenta con Prefetto e forze dell’ordine

(Di domenica 25 agosto 2024)-Milano Marittima (Ravenna), 25 agosto 2024 - “Volevormi e ringraziare ildi Ravenna Castrese De Rosa e tutte ledell'ordine e le Polizie locali, per il grande impegno e la professionalità per garantire sicurezza e legalità nella nostra città”. Sono le parole deldi, Mattia Missiroli, dopo l’operazione della notte scorsa, terminata con alcunieffettuati nella zona della. “Si tratta di ragazzi stranieri – prosegue il primo cittadino –, che a seguito di regolamento di conti tra di loro, avevano creato turbativa a Milano Marittima e si stavano dileguando in quanto, non essendo del nostro territorio, stavano probabilmente rientrando con il treno nelle loro residenze e città di origine.