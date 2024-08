Addio privato a Delon Claudia Cardinale non c’è | Scusate troppo dolore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Il ballo finisce in un pomeriggio soffocante della Francia centrale nella cappella della tenuta di La Brulerie, a Douchy, fatta costruire per sé e i suoi cani. Nel 2011 Alainsorrideva davanti al proprio mausoleo dicendo di non avere paura della morte. E nemmeno, da cattolico, della fama di donnaiolo incallito: la "folle passione" era per una sola, la Vergine Maria, "la donna che amo di più al mondo, quella con cui parlo di più". I vivi se ne sono fatti una ragione. E hanno partecipato in migliaia, a distanza di sicurezza, al funeralee blindato della leggenda francese morta domenica a 88 anni, appostandosi dal mattino presto in mezzo ai cumuli di fiori e biglietti depositati da giorni. La polizia ha organizzato posti di blocco attorno al villaggio del Loiret, a Sud di Parigi. E per precauzione lo spazio aereo è stato chiuso per tutto il fine settimana.