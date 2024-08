Venezia 2024 Marco Bellocchio insignito del 25 o Premio Robert Bresson

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 24 agosto 2024) Saràa ricevere il 25/o, che verrà consegnato durante la Mostra del Cinema di. Il riconoscimento viene assegnato a un regista che abbia lasciato un’impronta significativa, per sincerità e intensità, “del difficile cammino alla ricerca del significato spirituale della vita”. Dal suo esordio con I pugni in tasca (1965) ad oggi,ha contribuito a scrivere la storia del grande schermo. Non sorprende, dunque, che sarà il regista piacentino a ottenere il 25/o. Conferito dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dalla Rivista del Cinematografo con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, il riconoscimento viene assegnato a un regista distintosi per aver lasciato un’impronta significativa nel mondo della settima arte.