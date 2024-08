Tramvia dal 26 agosto la posa della linea di contatto in viale Don Minzoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 242024 - Si avviano alla conclusione i lavori per la realizzazionetranviaria Fortezza-Libertà-San Marco (Vacs). Da lunedì 26sono in programma i lavori per ladei cavidiinDon. Quel tratto, insieme alla fermata in piazzaLibertà latoMatteotti, fa parte3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli ma è stata realizzato a stralcio nell’ambito dei lavoriVacs. Le operazioni sono state programmate in orario notturno (22-5) con l’istituzione di divieti momentaneicircolazione per il tempo strettamente necessario all’aggancio e alla messa in tensione dei cavi in piazzaLibertà (daMatteotti aDon) e inDon(da piazzaLibertà a via Spaventa). Inoltre, nel tratto da piazzaLibertà-via Spaventa, sarà chiusa la pista ciclabile (h24).