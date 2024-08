Tour de l’Avenir 2024 | Pablo Torres fa il vuoto sul Colle delle Finestre classifica generale a Joseph Blackmore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Scenari splendidi e grande spettacolo in un’ultima tappa decisiva per ilde. È l’Italia, con il, ad ospitare la sesta frazione, quella conclusiva: sulla durissima ascesa piemontese ad imporsi è lo spagnolo, alla seconda vittoria in questa corsa, proponendosi come il miglior scalatore in circolazione al momento. L’iberico ha tentato il tutto per tutto sul finale, ma non è riuscito, per una questione di secondi, a ribaltare la: sono infatti 12”, compresi gli abbuoni, quelli che sono andati a premiare il britannico. Un’ascesa nettamente sulla difensiva per il corridore della Israel – Premier Tech, che è riuscito a conservare una parte minuscola dell’enorme vantaggio con cui partiva ieri: 3’43” il ritardo dal vincitore odierno, ma può festeggiare.