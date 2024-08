Sport in tv oggi sabato 24 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)24ci aspetta una giornata ricca di. Grande spettacolo a Zandvoort con le qualifiche del GP d’Olanda per quanto riguarda la F1. Prosegue la Vuelta di Spagna con una tappa particolarmente interessante, mentre a Barcellona va in scena la terza giornata delle regate preliminari di America’s Cup. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi anche con Tour de l’Avenir e Giro di Germania, da seguire anche gli Europei di basket 3×3 e le finali dei tornei di tennis della settimana che precede gli US Open. Completano il quadro i Mondiali di specialità non olimpiche per canoa e canottaggio, il beach volley e il golf, oltre alla ricca abbuffata di calcio. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in24, il relativo palinsesto tv e