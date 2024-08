Resterà ai margini del progetto fino a gennaio | De Laurentiis cerca una cessione in extremis!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Il Napoli è alle prese con il mercato in entrata ma non solo. Nelle prossime ore, tra le file azzurre sarà necessario risolvere una situazione delicata. Il mercato del Napoli sta entrando nella sua fase cruciale. Manca sempre meno alla chiusura della sessione estiva, ma la dirigenza azzurra non ha ancora completato la rosa. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale spinge per ulteriori colpi in entrata e non solo. Oltre agli obiettivi da raggiungere, ci sono diverse situazioni da risolvere. Infatti, al momento, più di un calciatore sta svolgendo le sessioni d’allenamento in solitaria a causa delle vicende di mercato e non solo. Tra questi, è presente anche Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è aidel, ma non per volontà di Antonio Conte.