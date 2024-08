Pagelle Sampdoria-Reggiana 1-0 | voti e tabellino Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Lavince per 1-0 contro laa Marassi. La squadra ospite passa in vantaggio sul finale, con la rete decisiva di Vergara, registrata all’84esimo. Gli uomini di Pirlo non trovano il giusto ritmo e soffrono determinati momenti della partita, con lache costruisce e verticalizza con maggiore velocità e aggressività . Di seguito, ile ledel match:–0-1 Marcatori : 84’ Vergara(3-4-2-1): Ghidotti 5.5 (45? Vismara 5.5); Bereszynski 5.5, Romagnoli 5/6, Vulikic 5/6; Venuti 6-, Yepes 5.5, Bellemo 5.5 (79? Vieira SV), Giordano 5+ (63? Depaoli 5.5); Akinsanmiro 5.5 (63? Benedetti SV), Tutino 6- (79? Sekulov SV); Coda 6-. All. Pirlo 5.5(4-4-2): Bardi 6, Rozzio 6, Meroni 6, Libutti 6-, Fiamozzi 5/6, Reinhart 6-, Maggio 6+ (63? Ignacchiti 6), Vergara 6.