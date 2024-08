L’Ue in allarme per il ridimensionamento del supporto militare tedesco all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 24 agosto 2024) La recente decisione della Germania di ridurre del 50% il proprio aiutoentro il 2025 ha sollevato forti preoccupazioni in Europa, evidenziando le crescenti tensioni all'interno dell'Unione Europea riguardo al sostegno continuo al governo di Volodymyr Zelensky. Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha definito questa riduzione "molto preoccupante" e una "cattiva notizia" durante un intervento a Santander, in Spagna, come riportato dall'agenzia di stampa France Presse.Borrell ha sottolineato come, in termini assoluti, la Germania stia facendo molto per sostenere l'Ucraina, ma la decisione di ridurre drasticamente il sostegnorischia di compromettere la posizione di Kiev nel conflitto con la Russia, avviato nel febbraio 2022.