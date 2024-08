Lago dell’Accesa | Patrimonio da tutelare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) "Condivido la preoccupazione del consigliere Sandro Poli e di tanti cittadini che ci chiedono di intervenire per la salvaguardia del nostrodai comportamenti scorretti, che nel tempo possono mettere a rischio un fragilissimo ecosistema". Inizia così la sindaca Irene Marconi dopo la polemica sollevata da Poli della minoranza. "Da qualche anno il Comune ha installato nei punti nodali di accesso aldiverse tipologie di pannelli informativi – afferma la sindaca – che spiegano quali sono i comportamenti corretti da tenere per preservare un ambiente di straordinario valore come questo, che ha ottenuto anche nel 2024 il riconoscimento delle 5 vele di Legambiente.