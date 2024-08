La campionessa Arianna Talamona alla terza sfida | | Voglio godermela

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) "Spero di divertirmi, portare a casa il meglio e godermi tutto di questa esperienza fantastica, anche perché potrebbe essere l’ultima per me".è una delle veterane della spedizione paralimpica tricolore, impegnata da mercoledì 28 agosto all’8 settembre. La trentenne lissonese,del mondo nei 50 delfino e 200 misto,suaedizione, dopo Rio 2016 e Tokyo 2020, dove ha vinto l’argento nella staffetta. Un appuntamento che ha preparato con la solita grinta e determinazione, in vasca, alternando gli allenamenti con il lavoro in un’agenzia di comunicazione e la missione divulgativa sui social network, dove è una “influencer dell’inclusione“ con i suoi 80mila follower tra Tik Tok, Instagram e Facebook.