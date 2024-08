Il lombardo sfiderà Wawrinka Impresa di Bellucci | US Open centrati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Tre partite vinte senza perdere un set. Mattiaha mantenuto le promesse della vigilia qualificandosi al tabellone principale degli US. Il ventitreenne bustocco ha regolato nel terzo e decisivo turno il polacco Kamil Machrzak per 6/3, 6/3, mostrando tutti i progressi di un’estate clamorosa. Primo fra tutti i tennisti italiani ad affrontare la lunga trasferta oltreoceano, ha messo a segno una serie di record personali: primo quarto di finale raggiunto in un Atp250 (Atlanta), prima vittoria in un Atp500 (Washington), finale raggiunta nel competitivo challenger di Cary. E adesso la promozione fra i grandi dell’ultimo Slam stagionale, che gli vale l’ingresso per la prima volta in carriera nella top-100 mondiale. La ciliegina sulla torta di una stagione che nel 2024 lo aveva gia’ visto qualificarsi sia al Roland Garros che a Wimbledon.