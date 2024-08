Highlights ottava tappa Vuelta 2024 | Roglic vince a Cazorla Tiberi ottimo quarto VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilcon glidell’dellaa Espana, la Ubeda –di 159 chilometri. Una frazione che ha visto la vittoria di Primoz, ancora una volta imbattibile sulle salite caratterizzate da lunghezza ridotta e pendenze molto impegnative. Lo sloveno ha bruciato negli ultimi metri lo spagnolo Enric Mas, unico in grado di rimanere con lui nel finale. Terzo posto per l’altro iberico Mikel Landa, mentrearriva unAntonioche sale anche alposto in classifica generale dove Ben O’Connor mantiene la maglia rossa nonostante il minuto scarso concesso oggi a. LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA ORDINE DI ARRIVO E RECAP) SportFace.