Gioco delle tre carte ancora sanzioni in centro con la nuova ordinanza

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 24 agosto 2024 - Continuano i controlli della Polizia Municipale per iltrenelstorico. In questa settimana agenti del Reparto Zona Centrale hanno fermato in più occasioni gruppi di persone dediti a questa attività illecita nel castrum romano. Il primo intervento è avvenuto lunedì 19 agosto in piazza Santa Maria Maggiore. Le pattuglie hanno colto in flagrante quattro stranieri e per tutti è scattata la violazione alla specificasindacale (sanzione da 400 euro). Sono stati inoltre sequestrati gli “strumenti del lavoro” e 300 euro provento dell'attività illecita. Anche giovedì la Polizia Municipale è intervenuta due volte nella zona di piazza Duomo. Complessivamente sono state quattro le persone multate, per le quali è scattato anche un ordine di allontanamento per 48 ore dal castrum romano.