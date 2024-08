Basket Virtus Academy Benevento | nuovo colpo delle sannite

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono giorni intensi per lache sta allestendo il proprio organico in vista del debutto nel torneo di Serie A2 femminile di. Dopo gli innesti di Sara Luna Iuliano e di Francesca Toffolo, il sodalizio sannita tramite i propri canali social ha annunciato anche l’acquisto della guardia Federica Chiovato: “Siamo felici di accogliere nella nostra squadra Federica Chiovato, una giovane guardia del 2004 che porta con sé energia e talento. Federica ha già calcato i parquet della Serie A con Battipaglia, dimostrando di avere tutte le carte in regola per emergere nel panorama cestistico nazionale. Con la sua determinazione e la sua voglia di crescere, Federica è pronta a dare il massimo con la, e siamo certi che saprà sfruttare ogni occasione per fare la differenza in campo.