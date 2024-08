Antonelli-Doohan il futuro Mercedes e Alpine lanciano i debuttanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) "Sono d’ accordo con la famiglia Verstappen: non ci sono le condizioni perché l’anno prossimo Max possa guidare una. Quindi nel 2025 i nostri piloti saranno Russell e, ipoteticamente, l’italiano". Togliete pure l’avverbio “ipoteticamente”: così ieri in Olanda Toto Wolff ha in pratica ufficializzato la promozione in Formula Uno dell’emiliano prossimo diciottenne (domani), cui spetterà il compito di sostituire sulla Stella d’argento il leggendario Lewis Hamilton. Dalle parole del capo della, inoltre, si deduce chiaramente che non rinuncia all’idea di ingaggiare il campione del mondo in carica dal 2026, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico. L’erede.a parte, nel mondo dei gran premi sta per fare ingresso un altro giovane molto promettente.