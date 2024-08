Allarme Cgia ormai al Sud più pensioni che stipendi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Nel Mezzogiorno si pagano piùche, ma nel giro di qualche anno il sorpasso è destinato a compiersi anche nel resto d'Italia. L'viene dalladi Mestre, secondo cui, in base ad alcune previsioni, entro il 2028 sono destinati a uscire dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età 2,9 milioni di italiani, di cui 2,1 milioni sono attualmente occupati nelle regioni centro-settentrionali. Visto la grave crisi demografica in atto, difficilmente si riuscirà a rimpiazzare tutti questi lavoratori che non saranno più tenuti a timbrare il cartellino ogni giorno.