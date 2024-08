Verso ParallelaMente La contaminazione migliora l’umanità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) La gratitudine dell’incontro. È con questo titolo che, da mercoledì 28 agosto a domenica 1 settembre, si svolgerà l’XI edizione di, la rassegna off del Festival della Mente nata per valorizzare il lavoro di artisti e associazioni culturali locali. Con una novità. Per la prima volta, ci saranno realtà provenienti da Venezia, Milano, Savona, Pisa e Napoli. "L’intendo - spiega la curatrice Orianna Fregosi - è promuovere l’incontro per favorire l’interscambio e lacon gli artisti locali. Unache, a seconda dei casi, fonde o fa dialogare provenienze e linguaggi artistici differenti". Com’è ormai consuetudine, strade, piazze, giardini e dimore storiche del centro ospiteranno un ricco programma di eventi raggruppati in tre differenti aree tematiche: arti visive, arti performative, musica. Arti visive.