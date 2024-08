Verità per Omar Bassi familiari e amici a Palazzo di Giustizia | Tutti devono sapere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Bollate (Milano), 23 agosto 2024 – Sotto ildidi Milano per chiedere. Stiamo parlando del caso di, il 23enne di Bollate, morto il 5 agosto in Calabria per un’emorragia celebrale. La famiglia vuole comunicare a più persone possibili quello che è successo la notte del 20 luglio, quando cinque buttafuori di una discoteca di Origgio si sono avventati su. I magistrati calabresi hanno individuato una possibile ipotesi di reato che colleghi il decesso al presunto pestaggio, omicidio colposo oppure preterintenzionale. Oggi alle 10della vittima si troveranno nel cortile di casaa Cascina del Sole e con i mezzi pubblici raggiungeranno Milano. “Porteremo degli striscioni, delle fotografie e farò un discorso aperto. Vogliamo chesappiano la storia di