UTS New York 2024 | Kyrgios dà forfait per un problema al polso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nicknon ci sarà nella notte italiana all’esibizione UTS di New. Il tennista australiano, che è salito alla ribalta negli ultimi giorni per le frasi sprezzanti nei confronti di Jannik Sinner, sarebbe dovuto rientrare sui campi statunitensi per sfidare Monfils in questo match non ufficiale, lui che è rimasto a lungo out per infortunio. Per unal, però, non disputerà la sua semifinale e lo ha comunicato con un video: “Sfortunatamente ho avuto unalnell’ultima parte del mio allenamento. Sono davvero vicino al rientro nel Tour, ma purtroppo non mi vedrete stasera giocare la mia semifinale”. Sarà rimpiazzato da Stefanos Tsitsipas. UTS Newdàper unalSportFace.