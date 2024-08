Ultimissime calcio Napoli occasione d’oro di fine mercato | è il pupillo di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) Possibilediper il: in questi istanti è arrivata l’ultim’ora a sorpresa riguardante uno dei pupilli del tecnico Antonio. Da qui alladel, in programma tra meno di dieci giorni, è caccia ai rinforzi in casa. Una sessione disicuramente complicata per la società azzurra, che è ancora alle prese con la questione Victor Osimhen: la mancata cessione del nigeriano (a ora mancano offerte concrete per strapparlo al club di Aurelio De Laurentiis) blocca buona parte delle operazioni all’ombra del Vesuvio, anche se in questi giorni sembra esserci un’accelerata importante per quanto concerne ilin entrata. Da David Neres (già ufficializzato) a Billy Gilmour (ormai a un passo), passando per le varie voci legate a giocatori importanti come Romelu Lukaku e Scott McTominay.