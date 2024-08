Tutto subito e soprattutto senza sforzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Disclaimer: nel seguente commento ci sarà un’alta concentrazione di “eh, ai miei tempi”, di boomerismo spiccio ma, credo, di buon senso. Ecco qui: i social ci (li) hanno convinti che si possa fare soldifare fatica. Posti qualche foto di outfit e diventi influencer, piazzi i video di viaggio e diventi travel blogger, fai contenuti a luci rosse o anche solo arancioni e diventi onlyfanser. In tutti i casi, fai soldi facili. In teoria Si capisce allora come possa aver avuto successo una truffa odiosa che spopola in questi ultimi tempi sui social, con i truffatori che accalappiano i giovani online con la promessa di guadagni immediati semplicemente guardando video e mettendo like. Non è colpa delle vittime che ci cascano, sia chiaro, ma forse i ragazzi di oggi hanno bisogno di un bagno di realtà e di un sano ritorno al passato fuori dalla bolla dei social network.