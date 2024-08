Ruba cibo vestiti e una bici poi tenta di violentare una donna | arrestato 16enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Alzano Lombardo. È accusato, nell’ordine, di violazione di domicilio, rapina,ta violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale ildi origini marocchine, da qualche tempo residente in Bergamasca ma senza fissa dimora,mercoledì 21 agosto dai carabinieri ad Alzano Lombardo e portato in carcere al Beccaria di Milano dopo una mattinata di follia. Stando a quanto ricostruito, intorno alle 11 il giovane si sarebbe introdotto in un’abitazione di Alzano: lì avrebbeto del pane, deie unacletta. Sarebbe però stato scoperto dai proprietari di casa, che lo avrebbero inseguito recuperando parte della refurtiva,cletta compresa. Da quanto si apprende, al minore è contestata la rapina perché durante l’inseguimento avrebbe scagliato delle pietre contro i proprietari dell’abitazione, rimasti illesi.