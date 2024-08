Primo vaccino contro il cancro ai polmoni partita la sperimentazione Perché può essere rivoluzionario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 agosto 2024 – Un nuovoilai, in grado di ‘insegnare’ al corpo come combattere la malattia e di impedirne la ricomparsa: un trattamento potenzialmentedi cui è appena iniziata lanel Regno Unito. Chiamato BNT116 e prodotto da BioNTech, il nuovo siero immunizzante è progettato per trattare il carcinoma polmonare non a cellule piccole (NSCLC) e si basa su una tecnologia che sfrutta l’RNA messaggero per dare istruzioni all’organismo. Il funzionamento è simile ai vaccini per il Covid: BNT116 presenta al sistema immunitario del paziente i marcatori tumorali dell’NSCLC per ‘insegnargli’ cosa trovare e combattere. In questo modo, è il corpo stesso a dare la caccia alle cellule malate, mentre quelle sane rimangono intatte, contrariamente a quanto succede con i trattamenti di chemioterapia.