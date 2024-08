Pagelle Vuelta a España 2024 | Van Aert rispetta il pronostico Kuss gregario perfetto Tiberi si riprende la bianca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024)SETTIMA TAPPAWout Van, voto 9: era il protagonista più atteso e questa volta il belga non ha deluso le aspettative. Risponde presente nel momento dell’attacco della Bora sulla salita e dopo lo scollinamento si capisce che non può avere avversari. Non perde mai la calma quando attacca prima Soler e poi anche Sivakov, sfrutta al meglio il grandissimo lavoro di Seppe poi anche l’aiuto involontario di Vlasov. In volata non ha rivali e domina lo sprint. Sepp, voto 8: c’è molto più di un semplice aiuto nel successo di Van. Anche il belga a fine tappa ha riconosciuto lo straordinario lavoro fatto dall’americano soprattutto negli ultimi dieci chilometri in pianura. Quando il campione in carica lavora così per la vittoria di un compagno è davvero un grande esempio.