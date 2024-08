Napoli-Bologna le parole di Beukema

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024)sarà la prossima sfida di campionato per gli azzurri. Per Conte sarà esordio in campionato al Maradona sulla panchina del. Test, non occorre neanche scriverlo, assolutamente da superare a pieni voti data l’incredibile debacle all’esordio a Verona. Sam, difensore dei felsinei, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Il difensore ha così esordito sugli obiettivi del: “In realtà non ci siamo posti obiettivi da nessuna parte. Abbiamo appena cominciato, vediamo come va e forse a febbraio potremo fermarci a riflettere. Intanto domenica abbiamo ile non è una partita banale”. Unancora senza centravanti. Così: “Ci sono Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone scusate se è poco. Certo, Osimhen è un’altra storia. Ancora porto i segni dei duelli del campionato scorso. Però non mi faccio problemi.