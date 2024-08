Minaccia di uccidere Trump in Arizona e sparisce | braccato e arrestato il super ricercato Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Per oltre due settimane il 66enne Ronald Syvrud ha continuato a lanciare intimidazioni e are dil’ex presidente Donald. Poi si è dato alla macchia, svanendo nel nulla e rendendosi irreperibile. Eppure, nei giorni precedenti al fuga l’uomo si è dimostrato particolarmente presente e attivo sui social, dove ha postato diversi contenuti allarmanti: un dato che dalla Cnn ha confermato un portavoce della contea di Cochise (dove si trova attualmente l’ex presidente per un comizio).diprima del comizio inProprio oggi, dunque,si trovava nella contea di Cochise al confine tra Stati Uniti e il Messico dove aveva in programma di tenere un discorso. Così, la caccia all’uomo, scattata su vasta scala in tutto lo Stato, si è conclusa intorno alle 14.30, ora locale.