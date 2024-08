LIVE F1 GP Olanda 2024 in DIRETTA | Sainz bloccato da un problema al cambio in FP2 Sfida McLaren-Mercedes sul giro secco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.37 Verstappen passa nuovamente sul traguardo in 1’16?5, mentre anche Norris comincia la simulazione di gara con la mescola media. 16.36 Il run di Verstappen si apre con unin 1’16?5. Vedremo la progressione dell’olandese nelle prossime tornate ed il confronto diretto con i competitor. 16.34 I primi ad aver effettuato il time-attack stanno già cominciando la simulazione di passo gara. Tra questi c’è Verstappen, in pista con gomme medie di 6 giri. 16.33 Non è incoraggiante il secondo tentativo diveloce con gomme morbide per Leclerc, che si attesta in nona piazza (comunque davanti alla Red Bull di Perez) a 741 millesimi dal leader Russell. 16.32 La pausa estiva non sembra aver rigenerato Perez, ancora in grande difficoltà sule distante 6 decimi dal compagno di squadra Verstappen a parità di mescola e di condizioni. 16.