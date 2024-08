L’ennesima sfida di Orban alla Ue | Biglietti gratis a tutti i profughi per raggiungere Bruxelles

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 agosto 2024) Viktortorna are, platealmente, l’Unione europea. E lo fa da presidente di turno della Ue. Il motivo dell’ennesimo scontro è, ancora una volta, l’immigrazione. Il governo ultra-sovranista ungherese si è infatti detto disposto a forniregratuiti di sola andata perai migranti e ai richiedenti asilo che cercheranno di entrare nell’Ue. La minaccia è arrivata per bocca del ministro Gergely Gulyas, capo di Gabinetto di, in una conferenza stampa organizzata ieri per rispondere alle pesanti multe che l’Ue ha recentemente comminato all’Ungheria per le sue politiche restrittive in materia di asilo.