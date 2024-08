La permanenza di Juan Jesus a Napoli è in dubbio Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024) La permanenza di Juan Jesus al Napoli è in dubbio. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira su X. The future of Juan Jesus at #Napoli is in dobut. He could leave. #transfers — Nicolò Schira August 23, 2024 Il difensore brasiliano, che ha sostituito Alessandro Buongiorno nel match contro l'Hellas Verona, ha dato prova di una delle tante prestazioni insufficienti da quando veste la maglia del Napoli. Il gol di Livramento di domenica scorsa è stata la prova lampante che il livello del centrale non è probabilmente da Serie A, o comunque da squadra che vuole lottare per le alte posizioni con il Napoli; ha anche tenuto in gioco Mosquera per il gol del 2-0 dei veneti. Era arrivato in maglia azzurra per fare il quarto centrale con Luciano Spalletti, ma negli ultimi mesi ha giocato tante partite, complice la bocciatura di Natan e Ostigard.