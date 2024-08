La donna del lago intervista a Noah Jupe | Il set di Alma Har' el è magico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Avevo già lavorato con, sono abituato a quella sensazione di magia che si crea sul set":figlio di Natalie Portman nella serie Ladel, che ha un finale sorprendente, in cui anche lui ha amato perdersi. Su AppleTV+. Il finale di Ladelè un trionfo di immagini dalla bellezza abbagliante: la serie AppleTV+, adattamento dell'omonimo romanzo di Laura Lippman (in originale Lady in the Lake), racconta l'indagine di una casalinga, Maddie Schwartz (Natalie Portman), che ha sempre sognato di diventare una giornalista e decide di scoprire chi ha ucciso una, Cleo Johnson (Moses Ingram), il cui corpo è stato trovato il giorno del Ringraziamento. Siamo a Baltimora, negli anni '60 e il desiderio di indipendenza di Maddie non è ben visto dal marito e soprattutto dal figlio adolescente, Seth: a interpretarlo è