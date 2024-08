Incendio tra Cinecittà e Terra spaccata resta la desolazione di cenere e terra bruciata I residenti | Era già successo rea lasciata incolta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Unadiè quella che si può vedere da via Roberto Fancelli, nel’area verde tra Torrebruciato l’altro ieri in poche ore. Ancora si ricercano le cause, forse un innesco lasciato per i fuochi d’artificio. “Sono già tanti anni che brucia questa parte. L’area era”, afferma una ragazza. “Quest’anno è stato ancora peggio della volta scorsa, è bruciato fino in fondo“, afferma un’altra signora. L'articolotraladi. I: “Era già, rea” proviene da Il Fatto Quotidiano.