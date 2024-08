Il sisma nel Centro Italia e le ferite ancora da rimarginare Oltre 11mila famiglie fuori casa L’allarme di Action Aid su povertà e disagio sociale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) A otto anni dalche il 24 agosto 2016 ha sconvolto il, la “normalità” faticaa tornare. In quel territorio ferito dalla terra che ha tremato uccidendo quasi 300 persone,sono costrette a viveredalle loro case. Eppure, nonostante questo, molti probabilmente non torneranno. Secondo gli ultimi dati, diffusi dalla struttura commissariale guidata dal senatore di Fratelli d’Guido Castelli, infatti, a fronte di 50mila richieste di contributo per la ricostruzione attese, in questi anni ne sono arrivate solo 31.786. Un numero certamente in crescita rispetto agli scorsi report, ma che spaventa. Sì perché in quelle aree interne, nelle montagne tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il rischio spopolamento era, e rimane, un tallone d’Achille.