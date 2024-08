Il discorso importante e potente di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) La convention del Partito Democratico statunitense si è conclusa giovedì sera a Chicago con ilfinale di, vicepresidente uscente e prima donna nera candidata alla presidenza degli Stati Uniti La sua prima esigenza era mettere la novità radicale della sua candidatura – donna, nera, immigrata di seconda generazione – nel contesto più ampio della storia del paese, descrivendola quindi implicitamente come naturale. «America, la strada che mi ha portato qui nelle ultime settimane è stata senza dubbio inaspettata. Ma non sono nuova ai viaggi improbabili. Mia madre aveva 19 anni attraversò il mondo da sola, dall’India alla California, col sogno di fare la scienziata per studiare il cancro.