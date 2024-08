Ha scelto così Jannik Sinner la decisione prima degli Us Open

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024)è sempre più vicino al suo esordio negli Us. Dopo la vittoria di Cincinnati, il tennista azzurro punta molto sul torneo del Grande Slam anche per voltare pagina dopo le polemiche sul suo conto dopo il caso doping. L’esordio disarà al primo turno contro Mackenzie McDonald in un match che vede sicuramente l’italiano favorito. Agli Us, che scattano lunedì 26 agosto a New York, il tabellone pernon è certo dei più semplici. Carlos Alcaraz in semifinale, Daniil Medveved ai quarti. Sulla carta l’azzurro dovrà vedersela con il quarto di finale peggiore che gli potesse capitare, col russo numero 5 del mondo, e con lo spagnolo subito dopo, che lo ha battuto nelle ultime due occasioni.