Dopo il caso Clostebol Sinner licenzia il massaggiatore e il preparatore atletico

(Di venerdì 23 agosto 2024) AGI - Jannikha deciso dire ilUmberto Ferrara e il fisioterapista Giacomo Naldi a seguito deldella doppia positività al doping che lo ha visto coinvolto nel marzo scorso. La notizia delmento di Naldi e Ferrara è giunta oggi con una comunicazione ufficiale da parte dello staff dialla vigilia dell'inizio degli US Open di New York. L'allenatore Darren Cahill ha detto che a New York con Jannik ci sarà solo lui e l'altro tecnico Simone Vagnozzi. Naldi e Ferrara fuori dallo staff del tennista italiano, dal giugno scorso numero 1 al mondo, è la conseguenza di quello che è accaduto nel marzo scorso quando Jannik risultò positivo al doping.