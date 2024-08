Conte in conferenza | Non parlo di mercato chiedete al club Buongiorno? Le sue condizioni… – LIVE

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) In questi minuti, sta andando in scena lastampa di Antonio. L’allenatore presenterà il match tra Napoli e Bologna. L’inizio di stagione del Napoli è da dimenticare. La sconfitta contro l’Hellas Verona per 3-0 è un chiaro segnale d’allarme per Antonioe non solo. L’allenatore non è affatto felice del rendimento dei suoi, motivo per il quale proverà subito ad invertire la rotta. Il prossimo impegno sarà contro il Bologna al Maradona, dove i partenopei proveranno a conquistare i primi punti della stagione. Il match contro gli emiliani è in programma domenica alle ore 20:45, mentre in questi minuti è in corso lastampa del tecnico. Antonioproverà quantomeno ad analizzare i possibili pericoli presenti nella rosa di Vincenzo Italiano in vista del match. Oltre a ciò, potrebbero essere “toccati” diversi temi legati ale non solo.