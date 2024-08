Calciomercato Milan Filippo Terracciano ai saluti | ma può restare in Serie A

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 23 agosto 2024)si prepara a lasciare i rossoneri: ma il suo futuro può essere nuovamente in Serie A. Ecco dovesi prepara a salutare ildopo solamente 6 mesi vissuti ao. Il terzino ex Hellas Verona era arrivato in inverno per fare il vice-Theo Hernandez. Una gara disastrosa con il Bologna, però, lo aveva fatto un po’ uscire dai radar del Diavolo. Diverse settimane fa, poi, Geoffrey Moncada aveva respinto un’offensiva che era arrivata da parte del Torino. Adesso, però, gli spazi per il 21enne si sono un po’ chiusi. Questo porta, così, la dirigenza del club di via Aldo Rossi a voler trovare una nuova sistemazione per il giocatore in questione. Secondo le ultime indiscrezioni, c’è un club di Serie A interessato a: si tratta del Monza.